Garbsen (dpa/lni) –

Ein betrunkener 40-Jähriger ist mit einem Leih-E-Scooter in der Region Hannover in Schlangenlinien unterwegs gewesen. Die Polizei stoppte den Fahrer am Sonntagmorgen in Garbsen. Ein Alkoholtest ergab 1,54 Promille, wie die Polizei mitteilte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, denn bei E-Scootern gelten laut Polizei die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer.