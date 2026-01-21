Betrunkene verletzt Polizist und Sanitäter

Stadthagen (dpa/lni) –

Bei einem Einsatz in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) hat eine Frau einen Polizisten und einen Notfallsanitäter leicht verletzt. Der 25 Jahre alte Polizeibeamte kam ins Krankenhaus und war dienstunfähig, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte waren zuvor zu der betrunkenen Frau gerufen worden.

Die 49-Jährige schlug sich vor Ort selbst mit einer Flasche gegen den Kopf und erlitt Prellungen. Sie wehrte sie gegen das Eingreifen der Einsatzkräfte und attackierte diese. Den Notfallsanitäter kratzte sie, dem Polizisten trat sie gegen den Kopf, wodurch dieser eine Gehirnerschütterung erlitt.

Die Frau konnte schließlich überwältigt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Einweisung in eine Psychiatrie soll überprüft werden. Gegen sie wird ein Verfahren wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und Rettungskräfte eingeleitet.