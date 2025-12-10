Betrunkene schlagen sich in Hamburg – Fahrrad fliegt

Hamburg (dpa/lno) –

Eine mutmaßliche Schlägerei unter Betrunkenen in Hamburg-Eimsbüttel hat einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst. Zeugen hätten gegen 19.00 Uhr gemeldet, dass mehrere Leute an der Kreuzung von Osterstraße und Heußweg aufeinander losgegangen seien, teilte die Leitstelle der Polizei mit. Den Aussagen zufolge soll auch ein Fahrrad geworfen worden sein. Zunächst hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.

Vor Ort hätten die mit mehreren Streifenwagen angerückten Beamten noch zwei Beteiligte angetroffen, womöglich seien aber noch weitere Personen involviert gewesen. Laut der Polizei waren mehrere von ihnen unter Alkoholeinfluss. Es gebe mehrere Verletzte, zu denen die Polizei keine weiteren Angaben machte. Eine Person sei bei der Auseinandersetzung zu Boden gegangen. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.