Betrunkene Frau verliert Führerschein – und fährt weiter

Cuxhaven (dpa/lni) –

Eine Autofahrerin ist in Geestland an zwei Tagen hintereinander stark betrunken von der Polizei gestoppt worden. Die 67-Jährige fiel zunächst am Dienstagmorgen mit unsicherer Fahrweise auf, wie die Polizei mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,8 Promille. Die Beamten nahmen eine Blutprobe und stellten Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sicher.

Nach Meldungen anderer Verkehrsteilnehmer zu einer Autofahrerin, die am Mittwoch beinahe zwei Unfälle verursacht habe, stellten die Polizisten fest, dass es sich um dieselbe Frau handelte. Ein weiterer Alkoholtest ergab dieses Mal mehr als 2,3 Promille. Die Frau musste erneut eine Blutprobe und auch den zweiten Autoschlüssel abgeben. Ihr drohen mehrere Strafverfahren.