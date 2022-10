Betrunkene Autofahrerin schlägt Polizistin

Dötlingen (dpa/lni) –

Eine betrunkene Autofahrerin hat in Dötlingen im Landkreis Oldenburg eine Polizistin angegriffen. Die Beamten hatten die 41-Jährige in der Nacht auf Samstag angehalten, weil sie mit ihrem Wagen in Schlangenlinien über eine Landstraße fuhr, teilte die Polizei mit. Zeugen hatten sie beobachtet und den Notruf gewählt. Als die Polizei die Frau kontrollierte und einen Atemalkoholtest durchführte, ergab dieser einen Wert von 2,37 Promille. Beim anschließenden Transport zur Polizeiwache, wo der Frau eine Blutprobe entnommen werden sollte, griff sie eine Beamtin an und schlug ihr ins Gesicht. Gegen die 41-Jährige wird nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Trunkenheitsfahrt ermittelt. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.