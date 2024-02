Ein Polizeifahrzeug fährt mit Blaulicht an einem Gebäude vorbei. Marijan Murat/dpa

Verden (dpa/lni) –

Die Polizei in Verden hat einen Autofahrer angehalten, der ohne Führerschein, dafür aber betrunken und unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen ist. Ein Atemalkoholtest bei dem 41-Jährigen habe einen Wert von 0,7 Promille ergeben, teilte die Polizei am Samstag mit. Außerdem fiel ein Drogentest positiv auf Kokain aus. Dem Mann wurde am Freitagabend noch eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.