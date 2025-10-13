Betrunken Unfall gebaut – Fahrer legt sich schlafen

Nordenham (dpa/lni) –

Ein betrunkener Autofahrer ist nach einem Unfall im Landkreis Wesermarsch geflüchtet und hat sich in einer Pension schlafen gelegt. Der Besatzung eines Rettungswagens sei der in einem Graben stehende Wagen in Nordenham aufgefallen, teilte die Polizei mit. Im Fahrzeug befand sich niemand. Über Zeugenbefragungen entdeckten die Ermittler schließlich den 38 Jahre alten Fahrer schlafend in einer Pension in der Nähe. Er sei leicht verletzt und den Angaben nach so betrunken gewesen, «dass die Durchführung eines Atemalkoholtests nicht möglich war.»

Der Mann kam am Sonntagnachmittag zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Außerdem wird gegen ihn wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.