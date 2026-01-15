Betrunken und mit offenem Haftbefehl auf E-Scooter unterwegs

Stelle-Wittenwurth (dpa/lno) –

Mit 2,33 Promille Atemalkohol ist ein E-Scooter-Fahrer in der Gemeinde Stelle-Wittenwurth (Kreis Dithmarschen) gestoppt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei der Überprüfung des 37-Jährigen zudem festgestellt, dass gegen ihn noch ein offener Haftbefehl besteht.

Der Mann war den Beamten in der Nacht wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Als der Scooter-Fahrer den Streifenwagen wahrnahm, geriet er ins Straucheln und stürzte beinahe. Während der Entnahme der Blutprobe wurde festgestellt, dass ein Haftbefehl bestand, weil der 37-Jährige eine Geldstrafe nach einer Verurteilung wegen Trunkenheit im Verkehr nicht bezahlt hatte.

Nachdem er die Strafe noch in der Nacht bezahlt hatte, verließ der Scooter-Fahrer die Dienststelle nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.