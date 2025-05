Betrunken und mit eingeschaltetem Blaulicht unterwegs

Stedesand (dpa/lno) –

Betrunken und mit einem unrechtmäßig angebrachten Blaulicht an seinem Wagen ist ein 22-Jähriger von der Bundespolizei aufgehalten worden. Wie die Polizei mitteilte, war einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, dass am vergangenen Samstagmorgen ein Zivilfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Dach durch die Ortschaft Stedesand (Kreis Nordfriesland) fuhr.

Die Beamten nahmen zunächst an, dass es sich um Kollegen handelte. Da aber nur eine Person in dem Auto saß, hatten sie Zweifel und überprüften das Kennzeichen. Dabei wurde festgestellt, dass es sich um kein Polizeifahrzeug handelte. Der Fahrer gab an, das Blaulicht zuvor an einer Tankstelle von einem Unbekannten gekauft zu haben.

Halbvolle Flasche Apfelkorn auf dem Beifahrersitz

Bei der Kontrolle wurde eine halbvolle Flasche Apfelkorn auf dem Beifahrersitz entdeckt. Das Ergebnis des Atemalkoholtests war 1,53 Promille. Der 22-Jährige gab an, er habe Hustenbonbons gelutscht und vor Stunden wenige Schlucke Alkohol zu sich genommen. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Er muss mit Strafverfahren wegen Amtsanmaßung und Trunkenheit im Verkehr rechnen.