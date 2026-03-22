Betrunken mit E-Scooter und Mitfahrer auf Autobahn unterwegs

Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen einen 21-Jährigen eingeleitet, der betrunken mit einem E-Scooter auf der Autobahn gefahren ist. (Symbolbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Ein betrunkener 21-Jähriger ist mit einem E-Scooter samt Mitfahrer bei Wilhelmshaven auf der Autobahn 39 unterwegs gewesen. Eine Funkstreifenbesatzung stoppte den jungen Mann am Freitagabend zwischen den Anschlussstellen Coldewei und Fedderwardergroden in Richtung Norden, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten kontrollierten den Fahrer, ein Atemalkoholtest ergab knapp 1,5 Promille. Auch der 20 Jahre alte Beifahrer war demnach alkoholisiert. Zur Begründung gab der Fahrer den Angaben zufolge an, er habe den kürzesten Weg aus dem Stadtteil Maadebogen nach Fedderwardergroden nehmen wollen.

Dem 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und stellte den E-Scooter sicher. Die Ermittlungen dauern an.