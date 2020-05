Betrug mit Corona-Soforthilfen: Polizei durchsucht Wohnung

Mehrere Streifenwagen der Polizei stehen aufgereiht nebeneinander. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Hamburg/Zeitz (dpa/lno) – Die Polizei hat die Wohnung eines 37-Jährigen in Zeitz in Sachsen-Anhalt durchsucht, weil er sich unrechtmäßig Hamburger Corona-Soforthilfen erschlichen haben soll. Der Mann soll seit Ende März mindestens zwei Anträge unter falschem Namen bei der Hamburger Investitions- und Förderbank eingereicht haben, wie die Polizei Hamburg am Montag mitteilte.

Zudem habe eine Berliner Bank eine Anzeige gegen ihn gestellt wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Bei der Durchsuchung am vergangenen Mittwoch wurde laut Polizei neben anderen Beweismitteln auch ein Auto beschlagnahmt. Den Pkw hat sich der Verdächtige den Angaben zufolge von den Soforthilfen gekauft.

Polizeimeldung