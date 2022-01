Betrug mit Baumaschinen: Männer angeklagt

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Braunschweig (dpa/lni) – Mit einem Firmengeflecht, fingierten Namen und gefälschten Pässen sollen zwei Männer einen Schaden von mehr als 1,4 Millionen Euro vor allem in der Baubranche angerichtet haben. Zwischen Dezember 2019 und Juli 2021 sollen sie bundesweit Baumaschinen, Fahrzeuge und Material nicht an Mietfirmen zurückgegeben haben. Heute beginnt am Landgericht Braunschweig (9:00 Uhr) der Prozess wegen gemeinschaftlichem gewerbsmäßigen Betrugs.

Die 37 und 36 Jahre alten Angeklagten sollen in verschiedenen Konstellationen mit wechselnden Mittätern agiert haben. Laut Anklage sollen sie die nicht zurückgegebenen Geräte in ganz Deutschland vermietet oder verkauft haben. Für den Prozess hat die Staatsanwaltschaft ausschnittsweise 37 von bislang 101 Fällen zur Anklage gebracht. Zwölf Fortsetzungstermine sind für das Verfahren geplant.

