Betrug durch falschen Polizisten jetzt auf Russisch

Neumünster (dpa/lno) –

Die Polizei in Neumünster ermittelt nach einer neuen Variante des Betrugs mit Schockanrufen durch falsche Polizisten. Diesmal wurde das Telefonat auf Russisch geführt. Opfer ist eine 88 Jahre alte Frau, die einem Mann einen niedrigen fünfstelligen Betrag aushändigte, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor war sie von einem Russisch sprechenden Mann angerufen worden, der sich als Polizist ausgab und ihr mitteilte, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe. Das Geld sei als Kaution erforderlich. Als die Kinder der 88-Jährigen von dem Vorfall erfuhren, gingen sie zur Polizei. In der Vergangenheit hatte es bereits ähnliche Betrugsversuchen in russischer Sprache gegeben, die allerdings rechtzeitig erkannt worden waren.