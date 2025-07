Betrug am Bau – Verdächtiger kommt in U-Haft

Oberhausen/Bad Harzburg (dpa) –

Wegen Betrugsverdachts am Bau vermutlich mit Millionenschaden ist ein 41 Jahre alter Betriebsleiter aus Oberhausen in Untersuchungshaft gekommen. Der Mann soll in mindestens 130 Fällen Baumaterial und Dienstleistungen über seinen Arbeitgeber abgerechnet, beides aber für private Projekte genutzt haben. Der Schaden liege wohl im siebenstelligen Bereich, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Nach verdeckten Ermittlungen eines Essener Fachkommissariats für Wirtschaftskriminalität habe es vergangene Woche Durchsuchungen bei dem Mann gegeben. Speichermedien, Akten und Vermögenswerte wurden sichergestellt. Die Polizei nahm den Mann an seinem Zweitwohnsitz im niedersächsischen Bad Harzburg fest, das Amtsgericht Duisburg verkündete den Haftbefehl.