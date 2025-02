Betrüger erbeuten viel Geld mit Schockanruf

Schockanrufer haben eine 81-Jährige in Kiel um eine hohe Bargeldsumme gebracht. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Kiel (odpa/lno) – Mit einem Schockanruf haben Betrüger eine 81-Jährige in Kiel um eine fünfstellige Summe Bargeld betrogen. Die Seniorin habe angegeben, am Dienstagnachmittag von einem vermeintlichen Polizisten angerufen worden zu sein, teilte die Polizei mit. Dieser habe gesagt, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und sich nun im Gewahrsam befinde. Der angebliche Anwalt des Sohnes habe sich zugeschaltet und zugesichert, dass der Sohn gegen die Zahlung einer Kaution auf freien Fuß kommen könne. Die 81-Jährige habe das Geld in der Kieler Innenstadt einer vorgeblichen Mitarbeiterin des Anwalts übergeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie erinnert in dem Zusammenhang daran, dass die Polizei kein Bargeld oder Wertgegenstände zur

Sicherung entgegen nimmt oder damit ein Angehöriger einer Haftstrafe entgeht. Sie rät Betroffenen solcher Anrufe, das Gespräch direkt zu beenden und unter der Telefonnummer 110 Kontakt zur Polizei aufzunehmen.