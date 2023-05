Betrüger erbeuten mit Enkeltrick 30.000 Euro

Trappenkamp (dpa/lno) –

Eine Rentnerin ist in Trappenkamp im Kreis Segeberg Opfer von sogenannten Enkeltrickbetrügern geworden. Dabei hätten die Täter 30.000 Euro erbeutet, teilte die Polizei am Montag mit. Zwei Frauen hatten sich demnach am Telefon als Polizeibeamtinnen ausgegeben und der Rentnerin am Freitag mitgeteilt, dass ihre Tochter nach einem von ihr verschuldeten Verkehrsunfall mit einer Toten und einem schwer verletzten Kind das Geld als Kaution benötige. Wenig später erschien ein angeblicher Bote, um das Geld in Empfang zu nehmen.

Der Unbekannte sei etwa zwei Meter groß und schlank gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Seine dunkle Kleidung habe an eine Uniform erinnert. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Mann oder zu einem von ihm benutzen Fahrzeug in der Nähe des Tatortes geben können.