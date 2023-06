Betriebsrat: VW drosselt Produktion von E-Autos in Emden

Das Markenhochhaus von Volkswagen auf dem Gelände des Autokonzerns in Wolfsburg. Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Emden (dpa/lni) –

Volkswagen drosselt nach Angaben des Betriebsrates in seinem Emder Werk wegen eines schwächelnden Absatzes vorübergehend die Produktion von E-Autos. In den kommenden beiden Wochen bis zu den Werksferien werde die Spätschicht bei der Fertigung des Kompakt-SUV ID.4 und bei den ersten Modellen der neuen Elektro-Limousine ID.7 gestrichen, sagte Betriebsratschef Manfred Wulff auf Anfrage und bestätigte einen Bericht der «Nordwest-Zeitung». Eine VW-Sprecherin in Emden sagte dem Blatt: «Wir sind zuversichtlich, dass die Auslastung des Werks mit der Markteinführung des ID.7 Ende des Jahres wieder steigt.»

Die Belegschaft sei darüber am Montag informiert worden, so der Betriebsrat. Während die Produktion von Verbrennermodellen, etwa des Passats, demnach unverändert weiterläuft, sollen die dreiwöchigen Werksferien für die Beschäftigten im E-Segment auch um eine Woche verlängert werden. Zudem sollen rund 300 der aktuell 1500 Leiharbeiter in Emden ab August nicht weiterbeschäftigt werden.

Der Grund für die Produktionseinschränkungen ist nach Angaben des Betriebsrates ein schwächelnder Absatz von E-Fahrzeugen. «Die Kundenzurückhaltung merken wir in der Elektrowelt ganz vehement», sagte Wulff. Die Verunsicherung bei Kunden sei groß. Die Nachfrage liege fast 30 Prozent unter den ursprünglich geplanten Produktionszahlen. Unter der Emder VW-Belegschaft herrsche angesichts der Nachricht von den gekürzten Schichten Ernüchterung, sagte Wulff.

Ursprünglich war am Emder VW-Standort nach Angaben des Betriebsrates der Start einer dritten Fertigungsschicht für die E-Modelle im Herbst geplant. Nun werde sich der für Juli anvisierte offizielle Produktionsstart des ID.7 in Emden verzögern, sagte Wulff. Zurzeit werden nur einige wenige Modelle vorab produziert.

Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) wertete die Entscheidung als «nachvollziehbar»; sieht aber auch ein Warnsignal für die Branche. «Die Zulassungszahlen von E-Autos sind weiter hoch, was wir aber mit Sorge betrachten ist die aktuelle Delle in der Nachfrage – und zwar nicht nur bei Volkswagen, sondern bei allen Herstellern», sagte Lies. Die stark eingedampfte Förderung sei eine enorme Herausforderung. Lies sprach sich dafür aus, über neue Kaufanreize zu diskutieren – etwa über eine vergünstigte Mehrwertsteuer.