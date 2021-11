Betriebsräte der Meyer-Werftstandorte verstärken Kooperation

Die Meyer-Werft. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Papenburg (dpa/lni) – Betriebsräte, Vertrauensleute und Gewerkschafter auf den Meyer-Werften in Deutschland und Finnland wollen stärker zusammenarbeiten. Neben einem jährlichen Treffen an einem der drei Standorte in Papenburg, Rostock oder Turku (Finnland) werde es künftig einen regelmäßigen Austausch der Arbeitnehmervertreter in Videokonferenzen geben, teilte die Gewerkschaft IG Metall am Montag nach einem mehrtägigen Gastbesuch von Vertretern der finnischen Gewerkschaften Industrial und Pro in Papenburg mit.

Nur gemeinsam werde es gelingen, die Arbeitsplätze und Standorte für die Zukunft zu sichern, sagten die Betriebsratsvorsitzenden der Meyer Werft in Papenburg, Nico Bloem, und der Neptun Werft in Rostock, Thomas Behrens. Die IG Metall betonte, die Arbeitnehmervertreter aller Standorte seien sich einig, dass die Sicherung der Qualität oberste Priorität habe und deshalb die Kernbereiche des Schiffbaus in der Hand des Unternehmens bleiben müssten. Stammmitarbeiter dürften nicht durch Werkvertragsbeschäftigte ersetzt werden.

Die Meyer Werft ist Deutschlands größter Schiffbaubetrieb. Das Unternehmen musste aber sein Bautempo drosseln, weil aufgrund des weitgehenden Stillstands der Kreuzfahrtindustrie wegen der Corona-Pandemie neue Schiffe kaum gefragt sind. Die Krise kostete auch einige Hundert Arbeitsplätze.

© dpa-infocom, dpa:211115-99-05579/2

Pressemitteilung

Meyer Werft