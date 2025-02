Betriebsgründungen in Hamburg erreichen Höchstwert

Hamburg (dpa/lno) –

Die Zahl der Betriebsgründungen hat im vergangenen Jahr in Hamburg einen Höchstwert erreicht. Das teilte das Statistikamt Nord mit Hauptsitz in Hamburg mit. Demnach wurden 5.917 Betriebe gegründet, was im Vorjahresvergleich einer Zunahme von 4,5 Prozent entspricht. Gründe für die Entwicklung gibt das Amt wie üblich nicht an. Insgesamt sind 2.857 Betriebe mehr gegründet als aufgegeben worden.

Das Statistikamt unterscheidet zwischen Gründungen von Betrieben, denen eine größere wirtschaftliche Bedeutung zugesprochen wird, und Gewerben. Die neuen Gewerbe in Hamburg in der Form eines Einzelunternehmens wurden zu 35,4 Prozent von Frauen gegründet. Auf ausländische Staatsangehörige entfielen 29,1 Prozent.