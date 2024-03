Betrieb am Hamburger Flughafen läuft wieder fast normal

Hamburg (dpa/lno) –

Nach den Arbeitsniederlegungen von Mitarbeitenden des Hamburger Flughafens und des Lufthansa-Bodenpersonals hat sich die Lage am Airport nun wieder normalisiert. «Aktuell läuft der Betrieb wie geplant. Die Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle bewegen sich bislang in der Spitze unter 20 Minuten», sagte ein Sprecher des Flughafens am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Am Samstag sollten nach dem Ende der Warnstreiks fast alle Flüge wie geplant starten und landen, wie auf der Internetseite des Flughafens stand. Lediglich sechs Starts und sieben Landungen der Lufthansa vom Vormittag und dem frühen Nachmittag wurden noch als gestrichen markiert. Am späteren Nachmittag und Sonntag sollten alle Flieger wie geplant starten und landen.

Das Bodenpersonal der Lufthansa hatte von Mittwochabend bis Samstagmorgen 7.10 Uhr die Arbeit niedergelegt. Am Donnerstag waren zudem die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich in den Ausstand getreten. An dem Tag blieben weitgehend alle Flieger am Boden.