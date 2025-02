Betreiber von Flüchtlingsunterkunft getötet – Prozessbeginn

Hildesheim (dpa/lni) –

Weil er den Betreiber einer Flüchtlingsunterkunft getötet haben soll, muss sich von Freitag (9.00 Uhr) an ein 35-Jähriger vor Gericht verantworten. Dem Bewohner der Unterkunft wird vorgeworfen, dem 61-Jährigen im Streit einen Messerstich in den Oberkörper versetzt zu haben. Der Mann starb im vergangenen September wenige Minuten nach der Tat in der Nähe des Bahnhofs von Sarstedt südlich von Hannover.

Der 61-Jährige führte dort ein Hotel, das zur Unterkunft für Geflüchtete umfunktioniert worden war. Die Anklage gegen den Iraker, der sich vor dem Landgericht Hildesheim verantworten muss, lautet auf Totschlag. Anhaltspunkte für ein terroristisches Motiv sieht die Staatsanwaltschaft nicht.