Betreiber rechnet mit Suedlink-Baustart Mitte 2024

Rotenburg/Wümme (dpa/lni) –

Der Stromnetzbetreiber Tennet rechnet mit einem Baustart der Suedlink-Stromleitung im Landkreis Rotenburg/Wümme Mitte kommenden Jahres. Ende des Jahres sei der Bundesnetzagentur der Antrag auf den Planfeststellungsbeschluss für den Abschnitt zwischen Scheeßel und der Landkreisgrenze zu Stade übergeben worden, teilte Tennet am Montag mit. Als nächster Schritt folge das Genehmigungsverfahren unter Beteiligung der Öffentlichkeit. Mehr als 1300 Hinweise aus der Bevölkerung seien bereits berücksichtigt worden.

«Suedlink hat 2022 deutlich an Fahrt aufgenommen», sagte Tennet-Geschäftsführer Tim Meyerjürgens. Nach den gesetzlichen Fristen sei Mitte 2024 mit der Baugenehmigung und dem Baubeginn der Erdkabelstrecke im Landkreis Rotenburg zu rechnen.

Die etwa 700 Kilometer lange Suedlink-Verbindung soll ab 2028 an Land und auf See erzeugten Windstrom von Nord- nach Süddeutschland transportieren. Die Trasse verläuft durch sechs Bundesländer und ist in 15 Planfeststellungsabschnitte unterteilt.