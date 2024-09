Betonteil trifft Mann in Baugrube

In Siek nordöstlich von Hamburg wird ein Mann bei Bauarbeiten tödlich verletzt. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Siek (dpa) –

Auf einem Grundstück in Siek nordöstlich von Hamburg ist ein Mann bei Bauarbeiten von einem Betonteil getroffen worden und ums Leben gekommen. Der 36-Jährige habe in einer Baugrube gestanden und sei zwischen der Grubenwand und dem Betonteil eingeklemmt worden, sagte ein Polizeisprecher. Weshalb es abstürzte, ist noch unklar. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Zuvor hatten die «Lübecker Nachrichten» berichtet. Nach ihren Angaben riefen Angehörige sofort den Rettungsdienst und die Feuerwehr, es sei jedoch für jede Hilfe zu spät gewesen.