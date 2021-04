Betonmitscher kippt um: B443 gesperrt

Polizeiauto mit Blauchlicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Laatzen/Sehnde (dpa/lni) – Ein Betonmischer ist am Donnerstag auf der Bundesstraße 443 kurz hinter der Abfahrt von der A7 umgekippt. Die Bundesstraße wurde zwischen Laatzen und Sehnde gesperrt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot am Unfallort. Der Betonmischer habe sich nach Angaben der Einsatzkräfte kurz hinter der Autobahnabfahrt gedreht, sei umgekippt und in einen entgegenkommenden Kleintransporter gekracht. Der Fahrer des Betonmischers sei schwer verletzt worden, der andere Fahrer leicht. Die Feuerwehr spritzte den flüssigen Beton mit Wasser von der Straße. Auch eine Drohne war im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:210401-99-56066/2