Betonkrebs auf A24 – Großbaustelle in Richtung Hamburg

Die Sperrung der A24 in Richtung Hamburg, an der Landesgrenze von MV zu Schleswig-Holstein, soll sechs Wochen vom 25. September bis zum 8. November dauern.

Zarrentin (dpa) –

Autofahrer auf der A24 in Richtung Hamburg müssen vom 25. September an mit Behinderungen an der Landesgrenze von Mecklenburg-Vorpommern zu Schleswig-Holstein rechnen. Die Fahrbahn muss auf gut zehn Kilometern dringend instand gesetzt werden, wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilte.

Der Zustand der Betonfahrbahn verschlechtere sich schnell. Die Geschwindigkeit sei zwischen Zarrentin und Gallin im Landkreis Ludwigslust-Parchim bereits begrenzt worden.

Betonkrebs

«Wir haben es auf diesem Abschnitt mit massiven Folgen einer Alkali-Kiesel-Säure-Reaktion zu tun oder kurz AKR, bei der sich der Betonverbund löst», erläuterte der Direktor der Niederlassung Nordost der Autobahn GmbH des Bundes, Ronald Normann.

Folge des umgangssprachlich auch Betonkrebs genannten Problems sind demnach Abbrüche bei den Fahrbahnen und ausbrechende Teilstücke. Diese könnten die Verkehrssicherheit gefährden.

Sechs Wochen Bauzeit unter Vollsperrung

Normann geht von einer Bauzeit von sechs Wochen aus. Wenn alles klappe, könne die Sperrung am 8. November beendet werden, erklärte er.

Die vorhandene Betonfahrbahn soll eine Asphaltdeckschicht bekommen. Die Fahrbahn werde dazu voll gesperrt und der Verkehr in Richtung Hamburg mit einem Fahrstreifen über die Fahrbahn Berlin-Hamburg geleitet.

Doppelter Frust für Pendler

Pendler aus Mecklenburg-Vorpommern nach Hamburg leiden bereits unter der achtmonatigen Sperrung der Bahnstrecke Berlin – Hamburg wegen der Generalsanierung. Sie dauert bis Ende April 2026. Viele sind auf das Auto umgestiegen, weil die Ersatzbusse deutlich länger unterwegs sind. Die A24 ist für sie eine sehr wichtige Verbindung. Auch Ersatzbusse nutzen die Autobahn.