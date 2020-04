Betätigungsverbot für Hisbollah in Deutschland

Horst Seehofer (CSU) spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Berlin (dpa) – Die Anhänger der libanesischen Hisbollah müssen ihre Aktivitäten in Deutschland einstellen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verhängte am Donnerstag ein Betätigungsverbot gegen die schiitische Islamisten-Vereinigung, wie zuerst die «Bild»-Zeitung berichtete und ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage mitteilte. Polizisten durchsuchten am Morgen Moscheen und Vereine in Dortmund, Berlin, Münster und Bremen.

Die Hisbollah existiert in Deutschland nicht als Verein. Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden nutzt die vom Verfassungsschutz als «terroristische Vereinigung» eingestufte Gruppierung Deutschland vor allem als Rückzugsraum und zum Sammeln von Spenden.