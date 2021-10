Besuchergrenze bei 2G-Veranstaltungen soll fallen

Fans vom VfL Wolfsburgs zeigen ihre Schals. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Wenn nur geimpfte und genesene Menschen Zutritt zu einer Veranstaltung erhalten, soll die Besuchergrenze in Niedersachsen künftig fallen. Das kündigte Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtags bei der Beratung eines Verordnungsentwurfs an. Bislang lag die Grenze bei 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Wenn also etwa ein Fußballverein nur gegen das Coronavirus Geimpfte oder von einer Covid-19-Infektion Genese in sein Stadion lässt, dürfen demnach wieder mehr als 25.000 Fans ins Stadion. In Niedersachsen haben etwa die Stadien des VfL Wolfsburg und Hannover 96 entsprechende Größen.

