Besucherandrang im Deister gesittet: Parkplätze gefüllt

Barsinghausen (dpa/lni) – Besucherandrag im verschneiten Deister: Am Nienstedter Pass sind am Sonntag die Parkplätze gefüllt gewesen. «Es gibt ein reges Interesse, im Deister spazieren zu gehen», sagte ein Polizeisprecher. Demnach regele die Polizei die Zufahrt zu den Parkplätzen, sobald keine Parkmöglichkeiten mehr verfügbar seien. Die Besucher waren dann angehalten, auf andere Parkplätze auszuweichen. Zu größeren Staus oder einem Verkehrschaos kam es nicht. Die Polizei wies darauf hin, sich an die Corona-Verordnungen zu halten und Abstand zu halten sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Vermehrte Verstöße gegen die Verordnung traten bis zum Mittag zunächst nicht auf.