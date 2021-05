Besucherandrang am Steinhuder Meer

Steinhude (dpa/lni) – Viele Menschen haben am Pfingstsonntag einen Ausflug zum Steinhuder Meer in der Region Hannover unternommen. Der Ort Steinhude sei ausgelastet, teilte eine Polizeisprecherin mit Verweis auf den hohen Besucherandrang mit. Demnach war es wegen der vielen Menschen in dem kleinen Ort nicht immer und überall möglich, die Abstandsregeln einzuhalten. Auch die Parkplätze seien voll, erklärte die Sprecherin. Die Polizei empfahl Tagestouristen, auf einen Besuch der Ortschaft zu verzichten. Demnach waren Beamte im Einsatz, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu überwachen.

Mitteilung der Polizei