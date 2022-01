Besuch bei Hagenbeck dank Sonderregelung weiter ohne Test

Hamburg (dpa/lno) – Dank einer Sonderregelung in der neuen Hamburger Corona-Verordnung brauchen geimpfte und genesene Besucher im Tierpark Hagenbeck weiterhin keinen zusätzlichen Corona-Test oder eine Booster-Impfung. «Damit können die Besucher den Tierpark und das Tropen-Aquarium weiterhin ohne den Aufwand eines zusätzlichen Schnelltests besuchen und gerade zum kalten Jahresauftakt die wohlige Wärme in Hagenbecks Tropen-Aquarium genießen», teilte der Zoo am Freitag mit.

Die Gesundheitsbehörde bestätigte, dass für die geschlossenen Räume von zoologischen und botanischen Gärten sowie Museen, Gedenkstätten, Archiven, Ausstellungshäusern und die Bücherhallen weiterhin nur 2G gilt. Wer allerdings in ein Theater, einen Konzertsaal, ein Kino oder einen Musikclub gehen wolle, müsse sich ab Montag an die 2G-plus-Regel halten.

Den Angaben zufolge muss laut Verordnung in den Innenräumen bei Hagenbeck und im Botanischen Garten eine medizinische Maske getragen werden. Tierpark-Geschäftsführer Dirk Albrecht sprach allerdings von «freiwillig getroffenen Sicherheitsmaßnahmen». Die neue Verordnung ist noch nicht veröffentlicht worden.

