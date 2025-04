Bestechungsskandal an Eliteschule – 4. Krimi von Lars Haider

Hamburg (dpa/lno) –

Lars Haider hat es schon wieder getan: Der Chefredakteur des «Hamburger Abendblatts» hat erneut einen Krimi um den Reporter Lukas Hammerstein geschrieben. Der mittlerweile vierte Band «Ich mach‘ mein Ding – Hammersteins vierter Fall» ist im Hoffmann & Campe Verlag erschienen. Diesmal schickt Haider seinen Reporter auf ein Elite-Gymnasium, um von dort Reportagen zu schreiben und einen möglichen Skandal ums Geld aufzudecken. Und dann wird plötzlich die Schulleiterin vermisst und es gibt wenig später die erste Tote.

Diesmal wagt sich Haider in das Spielfeld zwischen Arm und Reich und in eine Welt, in der man sich für Geld so ziemlich alles kaufen kann – auch gute Noten. Oder ist das am Ende alles nur ein Vorurteil?

Alte Bekannte und neue Promis

Mit dabei im Hamburg-Krimi sind auch wieder Lukas‘ Lieblingskollegin und Polizeireporterin Kaja, Kripochef und Kaja-Lebensgefährte Enno von Spoercken und natürlich auch die verrückte Dackel-Dame Finchen. Die hat diesmal allerdings anderes zu tun und deshalb keine Zeit, Hammerstein bei seinen Recherchen zu begleiten. Kumpel Udo Lindenberg – mal wieder mit einem seiner Lieder titelgebend – taucht auch hin und wieder auf.

Neu dabei ist diesmal ein Fernsehmoderator, der einem erstaunlich bekannt vorkommt, gerade frisch getrennt ist und mit seiner Ex-Frau um die Kinder zofft. Die gehen auch auf das Elite-Gymnasium. Genau wie Alexandra, die ihren Lehrer für gute Noten mit ihren Reizen statt mit Geld besticht.

Haider ist es erneut gelungen, einen lesenswerten, flott geschriebenen Krimi aufs Papier zu bringen. Der Leser ermittelt quasi zeitgleich mit der Polizei und den beiden «Abendblatt»-Reportern und läuft dabei auch oft genug in klug gebaute Sackgassen. Das macht den Krimi von der Elbe spannend und zur guten Lektüre für den Urlaub und die Hängematte.