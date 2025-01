Bestechlich? Ermittlungen gegen Kieler Polizisten

Kiel (dpa) –

Die Kieler Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit gegen einen 40 Jahre alten Polizisten. Zudem gebe es gegen zwei 28 und 38 Jahre alte Beschuldigte den Anfangsverdacht der Bestechung, sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Henning Hadeler. Die Staatsanwaltschaft machte keine Angaben zu konkreten Vorwürfen. Medienberichten zufolge wird dem Beamten vorgeworfen, mit Rauschgift-Dealern Geschäfte gemacht zu haben.

Am 21. Januar haben Polizisten durch das Amtsgericht Kiel erlassene Durchsuchungsbeschlüsse bei den Beschuldigten in Kiel sowie in Niedersachsen vollstreckt, wie Hadeler sagte. Dabei seien auch verfahrensrelevante Beweismittel sichergestellt worden. «Die Ermittlungen dauern bis auf Weiteres an.»

Wie die «Bild»-Zeitung berichtete, hatten Fahnder im September die Wohnung eines 38 Jahre alten, mutmaßlichen Rauschgift-Händlers im niedersächsischen Schwarm durchsucht. Dieser habe die Polizisten auf die Spur des Kieler Beamten gebracht.