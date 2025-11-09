Bestätigt: VfL Wolfsburg trennt sich von Trainer Simonis

09. November 2025 20:01
Nicht mehr Wolfsburg-Trainer: Der Niederländer Paul Simonis. Carmen Jaspersen/dpa
Nicht mehr Wolfsburg-Trainer: Der Niederländer Paul Simonis. Carmen Jaspersen/dpa

Wolfsburg (dpa) –

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich von seinem Trainer Paul Simonis getrennt. Der Club bestätigte am Abend eine Meldung des TV-Senders Sky und anderer Medien.

© dpa-infocom, dpa:251109-930-270694/1

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite