Bestätigt: Oberschenkel-Verletzung bei St. Paulis Saliakas

Hamburg (dpa) –

Abwehrspieler Manolis Saliakas vom FC St. Pauli hat sich im Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg (1:1) eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Das gaben die Hamburger nach weiteren Untersuchungen bekannt. Der 28 Jahre alte Grieche wird deshalb vermutlich mehrere Wochen ausfallen.

Saliakas musste am Samstag genauso ausgewechselt werden wie Morgan Guilavogui. Bei dem Stürmer aus Frankreich kündigte der Club eine finale Diagnose an diesem Dienstag an.