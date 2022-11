Best statt Black Friday in Lüneburg

Zeichen gegen den Online-Handel: Am Freitag wollen Gastronomen und Händler in Lüneburg den Best statt des Black Fridays begehen. Philipp Schulze/dpa

Lüneburg (dpa/lni) –

Mehr als 100 Geschäftsleute haben sich in Lüneburg zusammengeschlossen, um ein Zeichen gegen den Online-Handel zu setzen. Am Freitag (25. November) wollen Gastronomen und Händler in der Hansestadt den Best statt des Black Fridays begehen. Leerstehende Geschäfte sind während der Corona-Pandemie in vielen Innenstädten Niedersachsens zum Problem geworden, Lüneburg lässt nun eine kreative Aktion für den Einkauf lokaler Produkte wieder aufleben. Überall, wo gelbe Leitern und Luftballons in der Hansestadt auf inhabergeführte Geschäfte hinweisen, soll es Rabatte geben.

«Ich glaube, wir machen da etwas Einmaliges», sagt Initiator Ralf Elfers, der schon einen Preis für das Gelbe-Leitern-Projekt im Handelswettbewerb 2021 «Gemeinsam aktiv – Handel(n) vor Ort» bekommen hat. Die Leitern brachten mehrere Tausend Euro an die Corona-Künstler-Hilfe zusammen. Nun werden sie für die Aktion wieder herausgeholt.

«In vielen Geschäften gibt es 20 Prozent Rabatt», berichtet der Geschäftsmann, der ein Familienunternehmen mit 20 Modeläden in kleinen Städten in Niedersachsen und Schleswig-Holstein führt. Manche Läden würden den Samstag auch noch in die Aktion mit einbeziehen. «Es geht nicht nur um Umsatz, wir wollen einfach zeigen, dass wir zusammenhalten und dass es schön ist, stationär zu shoppen», sagt Veranstalterin Antje Blumenbach. «So eine Aktion im Offline-Handel durchzuziehen ist cool.» Die Idee könne möglicherweise auch Beispiel für andere Städte sein.