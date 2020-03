Bessere Tierhaltung hat Antibiotika-Einsatz verringert

ARCHIV – Hühner laufen auf einem Geflügelhof in der Nähe von Schwerin durch ihr Gehege. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Vechta (dpa/lni) – Verbesserungen in der Tierhaltung haben nach Expertenansicht zur Senkung des Antibiotika-Einsatzes in der Landwirtschaft beigetragen. Lag die Abgabe von Antibiotika 2014 noch bei rund 1700 Tonnen, waren es vier Jahre später nur etwas mehr als 700 Tonnen, sagte Sabine Kurlbaum, die beim Niedersächsischem Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) für die Tierarzneiüberwachung zuständig ist, am Montag. «Wir haben in allen Bereichen Reduktionen der Antibiotikaabgaben», sagte sie unter Berufung auf das Bundeslandwirtschaftsministerium.

Am Mittwoch kommender Woche treffen sich an der Universität Vechta 100 Experten unter anderem aus der Tier- und Humanmedizin zu einer Fachtagung zum Thema Antibiotikaresistenzen. Antibiotika sind wichtig für die Behandlung bakterieller Infektionen. Aber mit jeder Verabreichung eines Antibiotikums steigt die Gefahr, dass die Keime widerstandsfähig gegen das Medikament werden. Das erschwert die Behandlung. Da sowohl in der Landwirtschaft als auch in Krankenhäusern viele Antibiotika verabreicht werden, fordern Experten in beiden Bereichen einen zurückhaltenden Umgang.

Der Rückgang des Antibiotikaeinsatzes in der Landwirtschaft hierzulande zeige, dass Deutschland in den vergangenen Jahren gut auf das Problem reagiert habe, sagte Thomas Blaha von der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Auf Null lasse sich der Einsatz in der Tierhaltung aber nicht bringen.

Zu den Maßnahmen, die zur besseren Tiergesundheit und damit zum Verzicht von Antibiotika beigetragen haben, gehöre etwa die Verbesserung des Stallklimas, sagte Geflügelfachtierarzt Thorsten Arnold. «Moderne Lüftungsanlagen zahlen sich immer aus.» Allerdings seien entsprechende Umbaugenehmigungen für Landwirte oft schwer zu bekommen. Aber auch eine Verlängerung der Mastdauer wirke sich positiv auf die Tiergesundheit aus. Es sei jedoch schwierig, diese für die Verbraucher spürbar teureren Tiere auch zu vermarkten.

