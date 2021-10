Besitzer von angespültem Tauchroboter gefunden

Norderney (dpa/lni) – Der Besitzer eines auf Norderney angespülten Tauchroboters ist gefunden. Das Unterwassergefährt gehört einer belgischen Spezialfirma, die den Roboter für Wartungs- und Überwachungseinsätze verwendete, teilte der Sprecher der Norderneyer Feuerwehr, Eilbertus Stürenburg, auf Anfrage mit. Stürenburg hatte das Gerät ebenso wie andere Spaziergänger Anfang September am Strand im Inselosten gefunden und die Polizei über den Fund informiert.

Nachdem Mitarbeiter der Stadtwerke das Gerät vom Strand abtransportiert und gereinigt hatten, konnte über Beschriftungen auf dem Roboter der Hersteller des Geräts ausfindig gemacht werden. Der Produzent vermittelte schließlich den Kontakt zum Eigentümer.

Ein Vertreter der belgischen Firma sei mittlerweile auf die Nordseeinsel gekommen und habe das etwa 70 Zentimeter lange und 40 Zentimeter hohe Unterwassergefährt wieder in Empfang genommen, berichtete Stürenburg. «Der war natürlich sehr happy.» Demnach war der Roboter, dessen Wert auf rund 50 000 Dollar (rund 43 000 Euro) geschätzt wird, im Mai dieses Jahres bei Arbeiten auf See rund 30 Kilometer vor dem belgischen Küstenort Knokke verloren gegangen – der Ort liegt an der Luftlinie gemessen mehr als 350 Kilometer von Norderney entfernt.

Der Eigentümer zeigte sich den Angaben zufolge erkenntlich und spendete 1000 Euro Finderlohn. Stürenburg, der auch Kassenwart des Fördervereins der Norderneyer Feuerwehr ist, gab das Geld an den Verein weiter – eingesetzt werden soll die Summe nun, um ein Fahrzeug für die Kinder- und Jugendfeuerwehr der Insel zu beschaffen.

