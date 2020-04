Stephan Weil (SPD) spricht während einer Pressekonferenz. Foto: Ole Spata/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsen will Mitte der Woche mit ersten vorsichtigen Schritt zum Neustart des Tourismus im Land beginnen. Zunächst dürfen Zweitwohnungsbesitzer wieder in ihre Wochenend- und Ferienhäuser, auch Dauercampen ist wieder erlaubt. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag nach einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den anderen Ländern an.