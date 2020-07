Besitz und Weitergabe von Kinderpornografie: Mann in Haft

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Wolfsburg (dpa/lni) – Die Polizei in Wolfsburg hat einen Mann festgenommen, der kinderpornografische Daten heruntergeladen und an andere Menschen weitergegeben haben soll. Der 37-Jährige habe außerdem in Chats immer wieder Kontakt zu Minderjährigen gesucht, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Dabei habe er sich selbst als Kind oder Jugendlicher ausgegeben und andere aufgefordert, ihm pornografische Bilder und Filme zu schicken.

Eine Ermittlungsgruppe, die sich mit Kinderpornografie im Internet beschäftigt, hatte den Mann seit dreieinhalb Jahren beobachtet. Bei einer Durchsuchung wurde bei ihm belastendes Material sichergestellt. Nachdem der Mann am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt wurde, sitzt er in Untersuchungshaft. Gegen ihn laufen nun 80 Verfahren.

