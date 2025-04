Beschäftigtenzahl im Gesundheitswesen in SH kaum verändert

In Hamburg hat die Zahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen leicht zugenommen. (Illustration) Christian Charisius/dpa

Ob Arztpraxis, Krankenhaus, Apotheke, stationäre Pflege oder Rettungswesen – in Schleswig-Holstein haben 2023 fast genauso viele Menschen im Gesundheitswesen einen festen Job gefunden wie im Jahr zuvor. Damit waren rund 219.400 Beschäftigte im Norden in dieser Branche tätig, wie das Statistikamt Nord mitteilte. Das seien rund 500 Beschäftigte beziehungsweise 0,2 Prozent mehr als 2022. Die Entwicklung in Schleswig-Holstein fällt den Angaben zufolge damit etwas geringer aus als auf Bundesebene, wo der Zuwachs des Gesundheitspersonals 0,5 Prozent betrug.

Der Großteil der Mitarbeitenden im Gesundheitswesen ist auch im Norden weiblich, der Anteil liegt bei 73,4 Prozent und damit leicht unter dem Bundesdurchschnitt von 74,6 Prozent.

Die Krankenhäuser sind mit einem Anteil von 19,5 Prozent die größten Arbeitgeber in Schleswig-Holstein: Hier sind 42.800 Menschen beschäftigt – etwa 1000 mehr als 2022.