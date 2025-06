Beschädigte Phosphorgranate in Glücksburg geborgen

Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes bergen in Glücksburg eine beschädigte Phosphorgranate. (Symbolbild) Frank Molter/dpa

Glücksburg (dpa/lno) –

Der Kampfmittelräumdienst hat in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) eine beschädigte Phosphorgranate geborgen. Das Weltkriegs-Überbleibsel war am Nachmittag bei Baggerarbeiten in der Nähe der Therme entdeckt und beschädigt worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Aus der Granate sei weißlich-gelber Rauch ausgetreten.

Der Kampfmittelräumdienst habe die Granate geborgen und abtransportiert. Zwei Mitarbeiter des Baggerunternehmens seien vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden. Während des Einsatzes war die Sandwiger Straße gesperrt. Zudem wurden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.