Berufungsverhandlung fast neun Jahre nach Urteil

Hamburg (dpa) –

Fast neun Jahre nach einem Amtsgerichtsurteil wegen Volksverhetzung befasst sich das Landgericht Hamburg mit der Berufung. Im Juni soll eine heute 95 Jahre alte Frau aus Nordrhein-Westfalen vor Gericht stehen, die gegen eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten vorgeht, wie ein Sprecher des Landgerichts am Freitag mitteilte. Die Frau hatte damals während und nach einer Gerichtsverhandlung öffentlich behauptet, das Konzentrationslager Auschwitz sei kein Vernichtungslager gewesen. Sie habe die Massenvernichtung von Juden geleugnet.

Nach einem Bericht der Zeitung «Neue Westfälische» vom Mittwoch kam es aus mehreren Gründen zu der Verzögerung. So müssten Verfahren, in denen die Angeklagten in Untersuchungshaft sitzen, nach Angaben des Gerichts vorrangig verhandelt werden. 2018 sei ein Termin angesetzt, aber wegen einer langfristigen Erkrankung wieder aufgehoben worden. Ein weiterer geplanter Termin sei 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht zustande gekommen. Ein jüngster Termin in diesem Januar sei krankheitsbedingt verschoben worden.