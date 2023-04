Berufungsprozess um Sportbootunfall in Endphase

Hamburg (dpa) –

Der Berufungsprozess um einen Sportbootunfall mit zwei Toten auf einem Fluss in Ostfriesland könnte am Dienstag (10.30 Uhr) in Hamburg zu Ende gehen. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft einem 32-jährigen Bootsführer aus Barßel (Kreis Cloppenburg) fahrlässige Tötung in zwei Fällen, fahrlässige Körperverletzung in vier Fällen und fahrlässige Gefährdung des Schiffsverkehrs vor. Zuletzt hätten die Beteiligten des Prozesses vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht eine Verfahrenseinstellung gegen Auflagen erörtert, teilte ein Gerichtssprecher mit. Möglich sei aber auch, dass nach der Beweisaufnahme die Plädoyers gehalten werden.

Der Unfall hatte sich am 27. August 2016 nach einem Hafenfest in Barßel ereignet. Zwei Sportboote mit je vier Insassen kollidierten nachts auf dem Fluss Barßeler Tief. Der Führer des einen Bootes und eine junge Frau kamen ums Leben. Vier weitere Frauen wurden teilweise schwer verletzt.

Das Amtsgericht hatte den Angeklagten 2021 zu einem Jahr Haft auf Bewährung und zur Zahlung von mehr als 45 000 Euro an Schmerzensgeld verurteilt. Dagegen legte er Berufung ein. Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg ist nach dem Binnenschifffahrtsgesetz die zuständige Berufungsinstanz.