Berufungsprozess gegen mutmaßlichen Gold-Betrüger

Oldenburg (dpa/lni) – Das Landgericht Oldenburg überprüft ab heute die Verurteilung eines Betrügers, der über das Internet gefälschte Goldbarren und Goldmünzen verkauft haben soll. Das Amtsgericht Jever hatte den Mann deshalb im November 2019 zu drei Jahren Haft verurteilt. 118 000 Euro an unrechtmäßig erworbenem Vermögen wurden eingezogen. Der Angeklagte bestritt, dass er seine Käufer getäuscht habe. Er ging gegen das Urteil in Berufung, so dass das Landgericht den Fall wieder aufrollen muss (13 Ns 81/20).

Zwischenzeitlich soll der Angeklagte aber erneut unechtes Gold auf Ebay zum Kauf angeboten haben. Deshalb wurde Haftbefehl erlassen. Der Mann tauchte zunächst unter, stellte sich aber im Januar in Oldenburg und sitzt nun in Untersuchungshaft.

