Bernstein-Preisträger stürmisch gefeiert

Der Leonard Bernstein Award des Jahres 2025 geht an den japanischen Pianisten Hayato Sumino. (Symbolbild) Markus Scholz/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Der japanische Pianist Hayato Sumino ist in Lübeck mit dem Leonard Bernstein Award des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) ausgezeichnet worden. Dem Pianisten, Ingenieur und YouTuber sei es gelungen, Werke des klassischen Repertoires mit Jazz und Pop zu kombinieren und so die Grenzen der verschiedenen Musikgenres aufzulösen, heißt es in der Begründung der Jury. Mit der Verbindung aus Tradition und Moderne erreiche Sumino ein breites Publikum und stehe zugleich für eine junge Musikergeneration, die ihre künstlerischen Impulse aus einem weiten Spektrum schöpfe.

Das Programm des Preisträgerkonzertes war jedoch ganz klassisch. In Sergei Rachmaninows Klavierkonzert Nr. 2 erlebte das Publikum in der nahezu ausverkauften Lübecker Musik- und Kongresshalle den 30 Jahre alten Sumino als Pianisten mit brillanter Technik und großer Ausdruckskraft. Im zweiten Teil spielte das Schleswig-Holstein Festival Orchester unter der Dirigentin Holly Choe Robert Schumanns Sinfonie Nr. 3, die «Rheinische».

Der Leonard Bernstein Award wird seit 2002 vergeben. Bisherige Preisträger waren unter anderem der Pianist Lang Lang, die Perkussionisten Martin Grubinger und Vivi Vassileva sowie zuletzt die Cellistin Anastasia Kobekina.