Berlins Volleyballer gewinnen zweites Finale gegen Lüneburg

Lüneburg (dpa) –

Die Volleyballer der Berlin Volleys sind nur noch einen Sieg von ihrer 15. deutschen Meisterschaft entfernt. Der Titelverteidiger setzte sich vor 3.200 Zuschauern mit 3:1 (25:23, 21:25, 25:20, 25:22) bei der SVG Lüneburg durch. Damit kann das Team von Trainer Joel Banks schon im Heimspiel am Samstag (18.00 Uhr/Dyn) den notwendigen dritten Sieg in der «Best of Five»-Serie schaffen.

Die Hauptstädter erwischten einen Traumstart und hatten auch die Videobilder auf ihrer Seite. Zwei erfolgreiche Challenges sorgten für eine 4:0-Führung der Berliner, die auf 18:10 enteilten. Mit starken Blocks von Simon Torwie arbeiteten sich die Gastgeber in die Partie und zum 23:24, doch Nehemiah Mote nutzte den zweiten Satzball zum 25:23 für die Gäste.

Berlins Jake Hanes zieht das Spiel an sich

Im zweiten Durchgang stabilisierte Lüneburg seine Aufschläge und sorgte für den Ausgleich. Berlin dagegen hatte einige Probleme im Zuspiel, die erst im gewonnenen dritten Satz einigermaßen abgestellt wurden.

Vor allem Diagonalangreifer Jake Hanes sorgte für viel Druck im Angriff der Volleys. Bei 24:21 im vierten Satz hatten die Berliner den ersten Matchball. Der Aufschlag des 26 Jahre alten US-Amerikaners landete noch im Aus, doch gegen den folgenden wuchtigen Schmetterball war die SVG-Abwehr ohne Chance.