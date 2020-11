Berlin Volleys bezwingen Giesen klar mit 3:0

Ein Volleyball-Spiel. Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild

Berlin (dpa) – Die Berlin Volleys haben in ihrem fünften Saisonspiel in der Volleyball-Bundesliga ihren vierten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Cedric Enard bezwang die Grizzlys Giesen am Samstagabend mit 3:0 (25:15, 25:21, 25:21). Der Brasilianer Eder Carbonera verwandelte mit einem Block gleich den ersten Matchball.

Die Volleys mussten kurzfristig auf ihren Regisseur Sergej Grankin verzichten. Der russische Starzuspieler hatte sich im Abschlusstraining eine Wadenverletzung zugezogen. Ein MRT am Montag soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Pierre Pujol vertrat Grankin. Der 36-jährige Franzose zeigte eine engagierte Vorstellung. Unmittelbar vor dem Punkt zum 20:12 im ersten Satz hatte Pujol sogar mal einen Angriffsball der Giesener spektakulär mit einem Sprung hinter die Werbebande im Spiel gehalten.

In dem Spiel ohne Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle besaßen die Gastgeber zunächst dank guter Aufschläge deutliche Vorteile. Dem Kontrahenten war aber auch anzumerken, dass er bereits das dritte Pflichtspiel innerhalb von nur fünf Tagen bestreiten musste.

Mit Dauer der Partie schlichen sich bei den Berlinern allerdings in Anbetracht der Überlegenheit einige Nachlässigkeiten ein. Dank ihrer Routine verbuchten die Volleys aber weiterhin die wichtigen Punkte. Vor allem für die Abwehr der Angriffe von Timothee Carle und Benjamin Patch fanden die Grizzlys Giesen oftmals keine Mittel.

Volleyball-Bundesliga, Männer, Spielerwechsel

Volleyball-Bundesliga, Spielplan Saison 2020/21