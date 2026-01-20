Berichte: HSV will norwegischen Torhüter verpflichten

Der HSV steht offenbar vor der Verpflichtung eines neuen Torwarts. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Fußball-Bundesligist Hamburger SV will mehreren Medienberichten zufolge einen neuen Torhüter verpflichten. Die Norddeutschen stehen offenbar kurz davor, den 23 Jahre alten Norweger Sander Tangvik vom Erstligisten Rosenborg BK aus der Stadt Trondheim zu holen.

Das berichteten unter anderem die «Bild» und das «Hamburger Abendblatt» mit Bezug auf die norwegische Tageszeitung «Adresseavisen». Der Medinzincheck soll offenbar noch vor dem Stadtderby beim FC St. Pauli am Freitag (20.30 Uhr/Sky) erfolgen.

Nach der vorzeitig gestoppten Leihe des israelischen Torhüters Daniel Peretz soll Tangvik, der im November zum ersten Mal im Kader der norwegischen Nationalmannschaft stand, die Rolle als Nummer zwei hinter Stammkraft Daniel Heuer Fernandes übernehmen.