Berichte: HSV vor Verpflichtung von zwei Arsenal-Profis

Hamburg (dpa/lno) –

Der offensiv zuletzt harmlose Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV verstärkt kurz vor dem Ende der Transferphase seinen Kader. Der norddeutsche Traditionsclub steht übereinstimmenden Medienberichten kurz davor, den 25 Jahre alten Portugiesen Fábio Vieira vom englischen Top-Club FC Arsenal mit Kaufoption auszuleihen. Zuerst berichtete Sky darüber. Zudem soll Vieiras Mannschaftskollege Albert Sambi Lokonga fest verpflichtet werden.

Der 25 Jahre alte Vieira wechselte 2022 für 35 Millionen Euro vom FC Porto zum Club aus London, in der vergangenen Spielzeit war er erneut an Porto verliehen. Der Mittelfeldakteur ist als Kreativspieler im Mittelfeld vorgesehen.

In der holprigen Vorbereitung und auch beim schwachen Auftritt gegen Stadtrivale FC St. Pauli (0:2) war deutlich geworden, dass der HSV mindestens einen Spieler braucht, der aus dem Mittelfeld heraus die Offensive belebt. In zwei Ligaspielen gelang dem HSV kein Treffer.

Medien: Lokonga bereits bei Medizincheck

Der Belgier Lokonga soll ebenfalls für kreative Impulse im Mittelfeld sorgen. Bereits am Sonntag soll übereinstimmenden Medienberichten der Medizincheck stattgefunden haben.

Der 25-Jährige absolvierte zwei Länderspiele für die belgische Nationalmannschaft. Lokonga wechselte 2021 vom RSC Anderlecht zum Londoner Premier-League-Verein. Danach folgten mehrere Leih-Transfers, in der vergangenen Saison war der Spieler an den spanischen Club FC Sevilla verliehen.