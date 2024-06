Berichte: HSV an Elfadli und Tschechen-Talent interessiert

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger SV hat bei der Suche nach neuen Spielern für seine siebte Saison der 2. Fußball-Bundesliga laut Medienberichten zwei Spieler konkret in den Fokus genommen. Nach Informationen der «Bild», des «Hamburger Abendblatt», der «Hamburger Morgenpost» und des TV-Senders «Sky» startet der Verein einen erneuten Versuch, Daniel Elfadli vom Liga-Rivalen nach Hamburg zu holen. Im vergangenen Jahr war eine Verpflichtung des 27 Jahre alten defensiven Mittelfeldspieler an der Ablösesumme gescheitert. Der libysche Nationalspieler hat in Magdeburg noch einen Kontrakt bis 2025.

Außer Elfadli soll der HSV am 20 Jahre alten Adam Karabec von Sparta Prag interessiert sein. Der offensive Mittelfeldspieler könnte mit einer Kaufoption zunächst einmal ausgeliehen werden. Nach den medizinischen Tests am Samstag und Sonntag im UKE in Hamburg beginnt die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart am Montag ihre Saisonvorbereitung. Da das Volksparkstadion für die EM genutzt wird, weicht das Team nach Schneverdingen aus und absolviert dort ein erstes Trainingslager. Auf dem Rückweg testet der HSV am Samstag (14.00 Uhr) beim Lüneburger Landesligisten TuS Neetze. Ins zweite Trainingslager geht es dann vom 16. bis 25. Juli nach Bramberg in Österreich. Die Zweitliga-Spielzeit beginnt am Wochenende 2. bis 4. August.